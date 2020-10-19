Магомед Анкалаев: Бой с Немковым – это интересно

– Не было желания, чтобы вам нашли замену, когда Куцелаба дважды не смог выйти на реванш? – Не было. Этот бой интересен всем и мне в том числе. Ждали именно момента встречи с Куцелабой.

– Сколько раз с августа вы успели набрать и потерять форму? – На пик формы я выходил два раза, но в целом, я форму не растерял: постоянно тренировался

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев, выступающий в UFC, рассказал о своей подготовке ко второй встрече с молдаванином Ионом Куцелабой и оценил прогресс чемпиона Bellator Вадима Немкова.

– Вы согласны, что рефери ошибся с остановкой, когда вы встретились с Куцелабой впервые?

– Я не могу за рефери ответить. Он увидел ситуацию так, а я делал то, что должен был.

– Если была бы возможность, вы бы согласились на бой с Ионом в тот же вечер, когда состоялась ваша первая встреча?

– Конечно. Почему нет? Но UFC такие вещи не практикует.

– За это время у вас отношения с Ионом не испортились?

– Нет. Все нормально. Спокойно здороваемся при встречах.

– Куцелаба переболел коронавирусом, а вы избежали эту болезнь?

– Да, я не болел.

– Если со здоровьем все будет в порядке, успеете еще раз зайти в октагон в этом году?

– Да. Все зависит от предстоящего боя. До Рамадана нужно сделать еще один бой. После этого – отдых.

«Я В ТОП-10 ЛУЧШИХ БОЙЦОВ РОССИИ»

– Считаете ли вы, что входите в пятерку лучших бойцов ММА из России?

– Затрудняюсь ответить. Наверное, можно так сказать. Все-таки я дерусь в лучшей организации. В «девятку» вхожу.

– Вы дрались с Вадимом Немковым в 2014 году. Помните, как проходил тот поединок?

– Была такая встреча. Тяжелый бой для меня. Вадим – мощный физически, но выносливость его подвела.

– Следили ли за карьерой Вадима после этого?

– Постоянно – нет. Посмотрел его последний бой в Bellator. Других боев не видел.

– Какое впечатление от чемпионского поединка с Райаном Бэйдером?

– Интересный бой. Вадим поймал хороший момент. Полутяжелый вес – он такой: «один раз пропустил и все».

– Насколько Вадим изменился с момента вашего боя?

– Он прибавил, начал лучше «дышать». Можно сказать, раскрылся.

– Хотели бы с ним побиться сейчас?

– Если будем в одной организации и будет суждено встретиться… Почему нет? Можно. Интересно.

– После того как Немков победил Бэйдера, он заявил что считает себя лучшим полутяжеловесом в мире. Насколько это мнение имеет право на жизнь?

– Если он так считает, пусть будет так. Но когда закроется клетка, будет другой разговор. Каждый вправе считать себя лучшим, но в момент боя картина меняется. Сейчас я ничего против мнения Вадима не имею.

– Для вас имеет значение, является ли ваш соперник россиянином, мусульманином или нет?

– Разница есть. С россиянами и мусульманами я бы не хотел встречаться. Если надо будет… Думаю, что с мусульманином – нет. В этой организации.

«ИСМАИЛОВ ПРЕДСТОИТ ИНТЕРЕСНЫЙ БОЙ»

– Как и где проходила подготовка к турниру?

– В основном она проходила в Америке. Потом я приехал в Дагестан. Чуть отдохнул и снова начал тренироваться. В клуб «Ахмат» не поехал, потому что в Махачкале было много спарринг-партнеров. Основная подготовка прошла там.

– Она отличалась от подготовки к первому бою с Куцелабой?

– Разве что тем, что она идет уже полгода и тренировки надоели, – улыбается. – Были моменты, когда хотелось отдохнуть. Да я и успел отдохнуть. Уже скоро бой, и я чувствую себя хорошо, готовым.

– С кем-нибудь виделись в Абу-Даби из российских бойцов?

– С момента прилета я нахожусь на карантине до сих пор. Не выхожу из гостиницы. Сегодня карантин как раз заканчивается. Уже завтра со всеми увидимся.

– Вам интересен бой Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова?

– Конечно. У Исмаилова всегда интересные бои. Мы хорошо с ним общаемся, тренируемся вместе.

– Бой со Штырковым для него будет проще и труднее, чем с Александром Емельяненко?

– Чуть-чуть тяжелее.

– Оцените шансы на победу Хабиба Нурмагомедова и Александра Волкова, которые дерутся в одном вечере с вами.

– Буду болеть за обоих. Прогнозы дать не могу, а переживать буду за всех наших бойцов.