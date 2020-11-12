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Федор собирается драться за титул Bellator в 45 лет, а реванш с Вердумом его не интересует
12 ноября 23:18
автор: Сергей Ващенко

Федор собирается драться за титул Bellator в 45 лет, а реванш с Вердумом его не интересует

Давненько мы не видели поединков Федора Емельяненко. Последний раз он радовал своих фанатов в декабре прошлого года, а в 2021-м ему стукнет уже 45 лет.

Так сложилось, что в этом году Последний император так и не выйдет в клетку. Если бы не коронавирус, то рассчитывать на один его бой можно было. По контракту с американской лигой Bellator у него осталось два поединка. Но учитывая авторитет российского тяжеловеса, можно смело забыть про пункты в соглашении. Глава Bellator Скотт Кокер очень ценит Федора, он давно его знает и их отношения держится на взаимном уважении. Если Емельяненко, вдруг, решит прямо сейчас закончить карьеру, то никто ему и слова не скажет.

Но Федору в следующем году стукнет уже 45 лет, прямо скажем, критический возраст для любого бойца ММА. Но Емельяненко не спешит завершать карьеру. Мало того, он хотел бы провести еще одну титульную схватку в американской лиге. И это не шутка. Он сам об этом объявил на пресс-конференции, которая была приурочена к эксклюзивному показу турниров организации в России с 2021 года.

- Ну посмотрим конечно. Дай Бог сейчас хотя бы один бой провести. Потому что сейчас время сложное. Все будет зависеть от моего самочувствия. Если Бог даст, то хотел бы еще и за титул побиться. Пока все стоит на паузе. Бой в Москве рассматривается. Либо этим летом, либо чуть позже. Совсем недавно разговаривал со Скоттом Кокером, и в планах есть такое, - заявил Федор.

Какие выводы можно сделать из его послания? Во-первых, Bellator в следующем году, если не возникнет проблем с ковидом, все-таки собирается провести первое шоу в России, а точнее, в Москве. Во-вторых, если Емельяненко говорит о титульном бое, то, несомненно, он уже обсудил этот вопрос с главой организации. Кто знает, может быть, завершающий поединок Последний император проведет как раз-таки за пояс в тяжелом весе. И не стоит удивляться. Мир ММА — это, в первую очередь, большой бизнес. А бой Федора за трофей, да еще и в Москве, да и к тому же если завершающий его славную карьеру… Это будет аншлаг. И на этом будут заработаны большие деньги.

Если же посмотреть со стороны спортивной составляющей, то россиянин не заслужил биться за пояс. В Bellator он провел пять поединков, в которых потерпел два поражения. В декабре прошлого года он нокаутировал американца Квинтона Джексона в первом раунде, но что это был за Джексон? Заплывший, растренированный, медлительный. Федор смотрелся на его фоне, как чемпион мира, который проучил задиристого новичка.

Сейчас в промоушене есть парни, голодные до побед, кто больше заслужил биться за трон в тяжелом дивизион. В первую очередь, это ученик Федора — Валентин Молдавский. Он одержал пять уверенных побед. Единственное, что смущает, это то, как он выигрывал своих соперников. Его стиль нельзя назвать зрелищным, но он приносит результат. Таких бойцов не любят в Штатах, но это ведь не повод игнорировать такого мастера, как Молдавский. Ему нужно предоставить шанс, и кто знает, возможно Валентин раскроется во всей красе. Один из учеников Федора уже стал чемпионом. Вадим Немков побил Райана Бейдера и получил титул в полутяжелом весе. На подходе Анатолий Токов, который может стать лучшим в среднем дивизионе. У Федора собралась прекрасная банда.

Команда FedorTeam: Виктор Немков, Валентин Молдавский, Федор Емельяненко, Вадим Немков, Кирилл Сидельников и Анатолий Токов

У Емельяненко же появилась прекрасная возможность взять реванш у бразильца Фабрисио Вердума за поражение в 2011 году. Но Последний император почему-то избегает этой схватки. По его словам, Вердум ему не интересен, хотя еще пару лет назад Федор уверял, что взять хотя бы один реванш — было бы очень круто. Но, видимо, не судьба.

источник: «Советский спорт»
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