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Как Яндиев сломал нос Харитонову. Это была реакция на напоминание о долге (видео)
14 ноября 14:00
автор: Степан Охотников

Как Яндиев сломал нос Харитонову. Это была реакция на напоминание о долге (видео)

В пятницу вечером болельщики получили бесплатный бонус к турниру по ММА: яркий, но короткий бой в вестибюле «Лужников».

То что происходило в кулуарах «Битвы чемпионов» действительно не уступало в зрелищности битвам в клетке.

Сначала Адам Яндиев, в прошлом боец ММА, проведший десять боев (причем один из них – в UFC) и выступавший в полутяжелой весовой категории, возле гардероба избил некого Руслана Абдо. Со словами «Ты ответишь!» он легко повалил соперника на пол и нанес несколько ударов руками и ногами. Абдо – бизнесмен, в активе которого один бой по правилам ММА, но называть его профессионалом было бы неправильно.

Вот комментарий Абдо для «Рен ТВ»:

– У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего был конфликт. Там разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал нос. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице, – рассказал Руслан.

Оба конфликта попали на видео, где очевидно, все происходило не совсем так, как говорит Абдо. Очевидно, что после конфликта с ним, Яндиев вышел из зала выяснить отношения с Харитоновым. На записи видно, что Сергей не был настроен решать конфликт кулаками, однако беседа продолжалась недолго, и уже через несколько секунд Яндиев провел хорошую двойку, после которой Харитонов, который заметно крупнее оппонента, потерял равновесие и начал пятиться в гардероб. Бойцы схватились и несмотря на превосходство Сергея в габаритах, Адам провел бросок в ограниченном пространстве гардероба и уложил соперника на пол. После этого нанес еще несколько ударов.

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Бойцов все же удалось разнять, но Адам все равно рвался в драку со словами: «Кому я должен?! Иди сюда! Иди сюда, с…а!»

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Публикация от 🌓♦️___🦅UFC🦅__♦️🌗 (@_______ufc______siroj)

Кастета, скорее всего, не было. Достаточно посмотреть на фото Яндиева в инстаграме, где у него больше миллиона подписчиков, чтобы понять, что кастет для драки ему не нужен. А рваные раны у его оппонентов, скорее всего, от перстня. Со спины Адам тоже не нападал, но совершенно очевидно, что Сергей не был готов к такому развитию событий. Ясно, что Адама вывели из себя слова о некоем долге.

После двух раундов с разными соперниками, Яндиев был доставлен в отделение полиции, а Харитонов и Яндо – в больницу. Как сообщается у Сергея серьезные травмы глаза и носа (перелом), сотрясение мозга и ему требуется операция. Харитонов написал заявление в полицию.

Интересно, что раньше бойцы хорошо общались и называли друг друга братьями.

источник: «Советский спорт»
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