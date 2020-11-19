Девушка дня. «Королева насилия» Ариане Липски из Бразилии, которая дерется в UFC

22 ноября на турнире UFC 255 бразильянка встретится с представительницей Киргизии Антониной Шевченко — сестрой чемпионки промоушена в наилегчайшем весе Валентины Шевченко.
За свою карьеру в ММА Липски провела 18 поединков, в которых одержала 13 побед. Последний раз она выступала в июле этого года в рамках шоу UFC Fight Night 172. Тогда она победила сабмишеном в первом раунде Луану Каролину. В UFC Ариане - с 2019 года. До этого она была на контракте у польской организации KSW, где получила прозвище «Королева насилия».
источник: «Советский спорт»