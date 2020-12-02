Хабиб приобрел промоушен в России за миллион долларов. Он собирается вывести его на мировой уровень

«Я стал 100-процентным владельцем лиги. У нас есть план. В связи с пандемией какие-то моменты будут меняться. После Рамадана, наверное, будет лучше провести турнир. В мае месяце. Примерно в это время мы хотели бы провести здесь турнир», - сказал Нурмагомедов.

Слухи об этом ходили еще на прошлой неделе. 1 декабря в Ташкенте Хабиб подтвердил эту информацию.

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов теперь является главой российского промоушена GFC (Gorilla Fighting Chamoionship). Он приобрел его за миллион долларов.

Отметим, что лига GFC — частично детище Абдулманапа Нурмагомедова. Он был почетным президентом промоушена, в котором выступали многие ученики папы Хабиба.

По информации «Советского спорта», организацию в скором времени ждут заметные изменения. Для начала она сменит название на Eagle FC. Первые турниры будут проходит в России и ближнем зарубежье. В дальнейших планах выход на мировой рынок. Нурмагомедов собирается делать шоу в США и ОАЭ.

В ближайшее время он проведет встречу с главой UFC Даной Уайтом. Между сторонами, вероятно, будет достигнуто некое соглашение. Так, чемпионы лиги Хабиба смогут переходить в UFC. Также турниры российской организации могут показывать на платформе UFC Fight Pass.

4 декабря состоится 30-й турнир GFC. В главном поединке Гаджи Рабаданов (14-3-1) подерется с Мехди Дакаевым (11-2).

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История организации

Промоушен появился в марте 2017 года и носил название «Битва на Волге». Поединки устраивались в Самаре, Пензе, Тольятти и Казани. В турнирах принимали участие такие известные бойцы, как Али Багаутинов, Джефф Моснон, Александр Емельяненко и другие.

В январе 2019 года было принято решение на базе «Битвы на Волге» организовать новый промоушен, который и получил название GFC.