Эмеев — Завада, Холлоуэй — Каттар. Все, что нужно знать о турнире UFC on ABC 1

Хедлайнерами шоу UFC on ABC 1 станут американские полулегковесы Макс Холлоуэй и Келвин Каттар. «Советский спорт» составил гид по предстоящему ивенту.
Главный бой
В файткарде шоу запланированы 11 боев. В главном поединке бывший чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй сразится с Келвином Каттаром. Этот поединок вполне может стать самым лучшим в рамках ивента, так как оба спортсмена привыкли побеждать досрочно. И Холлоуэй, и Каттар — ударники-нокаутеры.
Холлоуэй возвращается в октагон после двух поражений от австралийца Александра Волкановски в битвах за чемпионский пояс. На данный момент Макс начинает все заново. Чтобы вновь претендовать на трофей, необходимо одержать три победы. Каттар последний раз проигрывал в поединке против россиянина Забита Магомедшарипова в ноябре 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 163. После этого он победил Джереми Стивенса и Дэна Иге.
Фаворитом в предстоящем противостоянии является экс-чемпион. Коэффициент на его победу равен 1,63, в то время, как на победу Каттара — 2,45.
Дерутся ли россияне?
Изначально в рамках турнира должны были выступить Рамазан Эмеев и Омари Ахмедов, но бой второго перенесли на шоу UFC on ESPN 20, который пройдет 20 января.
Бывший чемпион лиги М-1 в среднем весе Эмеев проведет уже шестой бой в рамках американского промоушена. Его соперником станет немец Давид Завада, который в ноябре 2019 года победил Абубакара Нурмагомедова удушением в первом раунде.
Также отметим, что на UFC on ABC 1 выступит Нассурдин Имавов — дагестанец, который дерется под флагом Франции.
Во сколько начало турнира?
Первый бой начнется 16 января в 20:00 по московскому времени. Схватка между Холлоуэем и Каттаром запланирована на 01:00 (17 января).
Все бои турнира UFC on ABC 1
- 1. Якоб Килбурн (США, 8-3) — Остин Линго (США, 7-1)
- 2. Сара Морас (Канада, 6-6) — Ванесса Мело (Бразилия, 10-8)
- 3. Давид Завада (Германия, 17-5) — Рамазан Эмеев (Россия, 19-4)
- 4. Карлос Фелипе (Бразилия, 9-1) — Джастин Тафа (Австралия, 4-1)
- 5. Янан Ву (Китай, 11-3) — Жоселин Эдвардс Лабориль (Панама, 9-2)
- 6. Фил Хоуз (США, 9-2) — Нассурдин Имавов (Франция, 9-2)
- 7. Пунахел Сориано (США, 7-0) — Душко Тодорович (Сербия, 10-0)
- 8. Хоакин Баккли (США, 12-3) — Алессио Ди Чирико (Италия, 12-5)
- 9. Сантяго Понзиннибио (Аргентина, 27-3) — Джинлян Ли (Китай, 17-6)
- 10. Карлос Кондит (США, 31-13) — Мэтт Браун (США, 22-17)
- 11. Макс Холлоуэй (США, 21-6) — Келвин Каттар (США, 22-4)