Эмеев — Завада, Холлоуэй — Каттар. Все, что нужно знать о турнире UFC on ABC 1

Хедлайнерами шоу UFC on ABC 1 станут американские полулегковесы Макс Холлоуэй и Келвин Каттар. «Советский спорт» составил гид по предстоящему ивенту.

Главный бой

В файткарде шоу запланированы 11 боев. В главном поединке бывший чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй сразится с Келвином Каттаром. Этот поединок вполне может стать самым лучшим в рамках ивента, так как оба спортсмена привыкли побеждать досрочно. И Холлоуэй, и Каттар — ударники-нокаутеры.

Холлоуэй возвращается в октагон после двух поражений от австралийца Александра Волкановски в битвах за чемпионский пояс. На данный момент Макс начинает все заново. Чтобы вновь претендовать на трофей, необходимо одержать три победы. Каттар последний раз проигрывал в поединке против россиянина Забита Магомедшарипова в ноябре 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 163. После этого он победил Джереми Стивенса и Дэна Иге.

Фаворитом в предстоящем противостоянии является экс-чемпион. Коэффициент на его победу равен 1,63, в то время, как на победу Каттара — 2,45.