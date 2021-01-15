Эмеев — Завада, Холлоуэй — Каттар. Все, что нужно знать о турнире UFC on ABC 1

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Рейнджерс 0 Нью-Йорк Айлендерс 4
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нью-Джерси Дэвилз 2 Бостон Брюинз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Сиксерс 125 Майами Хит 108
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Баффало Сэйбрз 4 Вашингтон Кэпиталз 6
НБА - регулярный чемпионат окончен Сан-Антонио Спёрс 105 Хьюстон Рокетс 109
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Детройт Ред Уингз 0 Каролина Харрикейнз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Торонто Рэпторс 111 Шарлотт Хорнетс 108
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нэшвилл Предаторз 3 Коламбус Блю Джекетс 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Виннипег Джетс 4 Калгари Флэймз 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 5 Ванкувер Кэнакс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Аризона Койотс 3 Сан-Хосе Шаркс 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Портленд Трэйл Блэйзерс 87 Индиана Пэйсерс 111
НБА - регулярный чемпионат окончен Денвер Наггетс 114 Голден Стэйт Уорриорз 104
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Кингз 3 Миннесота Уайлд 4
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 5 Анахайм Дакс 2
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Северсталь 0 Динамо Р 0 1.46 5.4 5.5
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Авангард 0 2 4.2 3.2
КХЛ - регулярный чемпионат 19:10 Динамо Мн 0 Автомобилист 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Динамо М 0 Торпедо 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Спартак 0 Йокерит 0
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 22:30 Унион 0 Байер 0
Италия - Серия А 22:45 Лацио 0 Рома 0 3 3.6 2.35
Франция - Лига 1 23:00 Монпелье 0 Монако 0 3.8 3.7 1.98
Эмеев — Завада, Холлоуэй — Каттар. Все, что нужно знать о турнире UFC on ABC 1
15 января 10:44
автор: Сергей Ващенко

Эмеев — Завада, Холлоуэй — Каттар. Все, что нужно знать о турнире UFC on ABC 1

UFC проведет свой первый турнир в 2021 году. Это случится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 16 на 17 января.

Хедлайнерами шоу UFC on ABC 1 станут американские полулегковесы Макс Холлоуэй и Келвин Каттар. «Советский спорт» составил гид по предстоящему ивенту.

Главный бой

В файткарде шоу запланированы 11 боев. В главном поединке бывший чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй сразится с Келвином Каттаром. Этот поединок вполне может стать самым лучшим в рамках ивента, так как оба спортсмена привыкли побеждать досрочно. И Холлоуэй, и Каттар — ударники-нокаутеры.

Холлоуэй возвращается в октагон после двух поражений от австралийца Александра Волкановски в битвах за чемпионский пояс. На данный момент Макс начинает все заново. Чтобы вновь претендовать на трофей, необходимо одержать три победы. Каттар последний раз проигрывал в поединке против россиянина Забита Магомедшарипова в ноябре 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 163. После этого он победил Джереми Стивенса и Дэна Иге.

Фаворитом в предстоящем противостоянии является экс-чемпион. Коэффициент на его победу равен 1,63, в то время, как на победу Каттара — 2,45.

Дерутся ли россияне?

Изначально в рамках турнира должны были выступить Рамазан Эмеев и Омари Ахмедов, но бой второго перенесли на шоу UFC on ESPN 20, который пройдет 20 января.

Бывший чемпион лиги М-1 в среднем весе Эмеев проведет уже шестой бой в рамках американского промоушена. Его соперником станет немец Давид Завада, который в ноябре 2019 года победил Абубакара Нурмагомедова удушением в первом раунде.

Также отметим, что на UFC on ABC 1 выступит Нассурдин Имавов — дагестанец, который дерется под флагом Франции.

Во сколько начало турнира?

Первый бой начнется 16 января в 20:00 по московскому времени. Схватка между Холлоуэем и Каттаром запланирована на 01:00 (17 января).

Все бои турнира UFC on ABC 1

  • 1. Якоб Килбурн (США, 8-3) — Остин Линго (США, 7-1)
  • 2. Сара Морас (Канада, 6-6) — Ванесса Мело (Бразилия, 10-8)
  • 3. Давид Завада (Германия, 17-5) — Рамазан Эмеев (Россия, 19-4)
  • 4. Карлос Фелипе (Бразилия, 9-1) — Джастин Тафа (Австралия, 4-1)
  • 5. Янан Ву (Китай, 11-3) — Жоселин Эдвардс Лабориль (Панама, 9-2)
  • 6. Фил Хоуз (США, 9-2) — Нассурдин Имавов (Франция, 9-2)
  • 7. Пунахел Сориано (США, 7-0) — Душко Тодорович (Сербия, 10-0)
  • 8. Хоакин Баккли (США, 12-3) — Алессио Ди Чирико (Италия, 12-5)
  • 9. Сантяго Понзиннибио (Аргентина, 27-3) — Джинлян Ли (Китай, 17-6)
  • 10. Карлос Кондит (США, 31-13) — Мэтт Браун (США, 22-17)
  • 11. Макс Холлоуэй (США, 21-6) — Келвин Каттар (США, 22-4)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кроссоверы Range Rover и Range Rover Evoque стали самыми продаваемыми моделями за 2020 год компании Jaguar Land Rover"Бавария" сенсационно вылетела из Кубка ГерманииВидео лучших моментов матча НХЛ между командами "Тампы" "Чикаго"Эта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" Сеть«Голый клининг» набирает популярностьФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика