«Дома разговариваем на русском». История французского дагестанца, выступающего в UFC

– На каком языке думаете? – Для меня родной – русский зык. Дома мы разговариваем на русском, хотя иногда переходим на французский. С бабушкой - на кумынском.

– Сколько времени потребовалось, чтобы выучить французский язык? – Примерно за два года я начал разговаривал на французском языке без акцента. Сейчас я хорошо знаю русский, французский и кумынский языки.

– С какого возраста живете во Франции? – Мы всей семьей переехали во Францию, когда мне было примерно восемь-девять лет. С тех пор я живу здесь. Уже 15 лет. Переезд дался легко. Проблем не было. Я быстро адаптировался.

Напомним, что Имавову предстоит бой с Филом Хоусом на турнире UFC on ABC 1, который пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

– Часто бываете в России?

– Был один раз примерно два года назад. Съездил в Дагестан. Чувствуется, что это моя Родина.

– Остались ли друзья в России?

– Нет. Во время последнего визита близко познакомился с одним приятным человеком, а остальном близких друзей в России нет.

«НАЧАЛ С БОКСА»

– Вы жили в Марселе и Париже. Можете сравнить эти города?

– На самом деле я не так часто бываю в Марселе, мне ближе Париж, где я живу в последние годы. До 15 лет я жил в пригороде Марселе, около 50 км от города, а сейчас живу в Париже. Иногда навещаю родителей.

Переезд в Париж был обусловлен со спортивной точки зрения. Во Франции здесь лучший зал ММА «MMA Factory». Мой брат Дагир Имавов, у которого 15 боев, тоже живет здесь.

– Какими видами спорта занимались?

– Я начал с бокса. Пошел на бокс в Марселе. Мои старшие братья начали заниматься боксом еще в Дагестане.

– Какие боксеры нравились вам и вашим братьям?

– Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер, Сауль Алвьарес, который только начинал свою карьеру. Сейчас я практически перестал следить за боксом, и полностью переключился на ММА.

«ДЖЕБ НГАННУ – ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ»

– Помните, когда решили перейти из бокса в ММА?

– Да. Мне было 17 лет. Мой брат уже перешел в ММА, проводил бои, выигрывал. Он меня вдохновлял своими победами. Я тоже захотел попробовать себя в смешанных единоборствах. Попробовал и остался. Увидел, что здесь можно работать ногами, использовать борьбу. Оказалось, что это интересно.

– Как на вас повлияло поражение в дебютном поединке в ММА?

– В целом, никак. Я понимал, что допустил ошибку сам. Понял, что нужно больше работать. Я выигрывал бой, но в конце раунда совершил ошибку: я знал азы борьбы, но не все нюансы. В результате «отдал» шею сопернику и он меня «задушил». Я понял, в чем именно надо мне прибавлять.

– Кто из известных бойцов являются вашими партнерами по клубу?

– Сирил Ган. Он в декабре победил Джуниора Дос Сантоса. Мы иногда спаррингуем. Он, я и Ахмед Саламов.

– Ган – тяжеловес, а вы – средневес. Сколько составляет ваш вес в межсезонье?

– Мой чистый вес 92-93 кг. Больше не бывает.

– Чем вам запомнился спарринг с Фрэнсисом Нганну?

– Это было два-три года назад. В то время я выступал в дивизионе 77 кг. Мы работали в основном на технику.

– В этом был практический смысл?

– Да. Работа не технику, скорость, тайминг. Тренер сказал, что если он будет со мной учиться, в боях будет легче. Но он спарринговал не только со мной. Иногда был только я, а иногда еще два бойца.

– Насколько мощный у него удар?

– Он очень жестко бьет. Конечно, он не выкладывается на все сто, но даже от его джебов было больно.

– У вашего брата Дагира Имавова прозвище «Спецназ», а какое у вас?

– Да, «Снайпер». Когда я только приехал в парижский зал «MMA Factory», мне сделали просмотровый спарринг. Тренер посмотрел. Он заметил, что я много наносил чистых ударов в подбородок. Он сразу дал мне прозвище.

«НЕДОВОЛЕН БОЕМ С УИЛЬЯМСОМ»

– Чем запомнился дебют в UFC против Джордана Уильямса?

– Этот бой отличался от других. Уильямс оказался очень крепким и духовитым бойцом. Без конца шел вперед.

– Вы своим выступлением в том поединке довольны?

– Нет. Считаю, что я могу намного больше, чем показал в том поединке. Сейчас вы увидите настоящего меня, а тогда я переболел кононавирусом за две недели до боя. Я не мог нормально готовиться, и это сильно повлияло на мою выносливость. Еще в первом раунде мы столкнулись головами. Мне досталось в висок, в результате – рассечение и я не мог нормально видеть. Во втором и третьем раунде я пришел в себя.

– Вам было приятно, что вас поздравил с победой Хамзат Чимаев?

– Конечно.

– А кто был самым известным человеком, который поздравил вас победой?

– Нганну и еще пара французских актеров.

– В каком весе планируете продолжать карьеру?

– В 84 кг. Я могу выступать и в 77 кг, могу «гонять». Но с 92 кг это трудно. Тем более мой рост 190 см, поэтому 84 кг для меня оптимально.

– Этот вес популярен и в России. За российскими бойцами вы следите?

– Да. Магомед Исмаилов, Владимир Минеев. По именам мне сложно назвать, но я смотрю турниры ACA и Fight Nights. Хороших бойцов в России много.

– С Исмаиловым хотелось бы встретиться?

– Чтобы поспаринговать? Да, почему нет? Со всеми известными бойцами интересно встретиться, чтобы сравнить мой уровень и их.

«ХАБИБ И ФЕДОР – ЛЕГЕНДЫ»

– Кто круче – Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов?

– Оба.

– А если я попрошу остановиться на одном имени?

– Тяжело. Хабиб недавно стал чемпионом, а время Федора было много лет назад. За Нурмагомедовым я больше слежу. В целом, я – фанат Хабиба, но оба – легендарные бойцы.

– Можете оценить уровень своего следующего соперника – Фила Хоуса?

– Хороший агрессивный соперник. Похож на Уильямса, тоже идет вперед. Он начинал с борьбы. Она у него хорошо. Но я хочу показать всем, что у меня борьба на хорошем уровне.

– Скажите пару громких слов о предстоящем поединке или бросьте ему вызов.

– Не привык к такому. Надеюсь, что он будет готов, потому что я в хорошей форме. Пусть подтянет кардио, потому я хочу пройти всю дистанцию.