Брат Хабиба эффектно дебютировал в UFС. Умар Нурмагомедов задушил соперника до потери сознания

В рамках шоу UFC on ESPN выступили два бойца из России. Оба показали наивысший класс в партере, победив соперников удушающими приемами.

Новый непобежденный Нурмагомедов

Двоюродный брат Хабиба, Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, дебютировал в октагоне против еще одного новичка промоушена — казахстанца Сергея Морозова. Этого бойца российские фанаты помнят по выступлениям в лиге М-1, где он был чемпионом. Умар же был обладателем титула в другой отечественной лиге — GFC. Таким образом, в рамках турнира UFC сошлись чемпионы двух российских лиг. Но американским зрителям этот бой был не особо интересен, матчмейкеры поставили его вторым по счету в андеркарде.

Умар и Сергей давно и хорошо знают друг друга, вместе тренировались. Казалось, что соперники досконально знают все фишки друг друга, но на деле произошло совершенно по-другому. Уже во втором раунде Умар Нурмагомедов вышел на удушающий прием — Морозов всеми силами пытался выйти из захвата, но отрубился прямо в объятиях брата Хабиба.

В итоге, Умар одержал первую победу в UFC и 13-ю в карьере. Помимо гонорара он получит и бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера».

А самое интересное то, что ровно девять лет назад день в день (20 января) в UFC дебютировал Хабиб Нурмагомедов. Тогда он победил Камала Шалоруса таким же приемом, каким воспользовался Умар. Правда, Орел задушил соперника в третьем раунде, а его двоюродный брат — во втором.

Ахмедов удивил

Другой российский боец Омари Ахмедов в поединке против британца Тома Бриза был андердогом. После поражения от бывшего чемпиона UFC Криса Уайдмана, в Росомаху никто не верил. Но Омари в очередной раз доказал, что достоин того, чтобы находиться как минимум в топ-15 в рейтинге среднего веса промоушена.

Бой против Бриза завершился во втором раунде после того, как россиянин применил удушающий прием. Эта победа стала для Ахмедова девятой в организации при четырех поражениях и одной ничьей.

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Результаты турнира UFC on ESPN 20

Предварительные поединки

1. Манон Фиорот (Франция, 6-1) победила Викторию Леонардо (США, 8-3) техническим нокаутом во втором раунде

2. Умар Нурмагомедов (Россия, 13-0) победил Сергея Морозова (Казахстан, 16-5) техническим сабмишеном во втором раунде

3. Майк Дэвис (США, 9-2) победил Мэйсона Джонса (Уэльс, 10-1) единогласным решением судей

4. Франциско Фигейредо (Бразилия, 12-3-1) победил Джерома Риверу (США, 10-4) единогласным решением судей

5. Далча Лунгиамбула (Южная Африка, 11-2) победил Маркусу Переза (Бразилия, 12-5) единогласным решением судей

6. Су Мудаерджи (Китай, 14-4) победил Зарруха Адашева (США, 3-3) единогласным решением судей

7. Рикки Саймон (США, 17-3) победил Гаэтано Пиррелло (Бельгия, 15-6-1) сабмишеном во втором раунде

8. Омари Ахмедов (Россия, 21-5-1) победил Тома Бриза (Англия, 12-3) сабмишеном во втором раунде

9. Лерон Мерфи (Англия, 10-0-1) победил Дугласа Силву де Андраде (Бразилия, 26-4) единогласным решением судей

Основные поединки

10. Мэтт Шнелл (США, 15-5) победил Тайсона Нэма (США, 20-12-1) раздельным решением судей

11. Вивиане Арауджо (Бразилия, 10-2) победила Роксанн Модаффери (США, 25-18) единогласным решением судей

12. Исаак Виллануэва (США, 18-11) победил Винисиуса Морейру (Бразилия, 9-5) нокаутом во втором раунде

13. Уорли Алвес (Бразилия, 14-4) победил Мунира Лаззеса (Тунис, 10-2) техническим нокаутом во первом раунде

Главный бой