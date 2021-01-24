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Хабиб не вернется. Макгрегор был уничтожен за полтора раунда (видео)
24 января 09:22
автор: Сергей Ващенко

Хабиб не вернется. Макгрегор был уничтожен за полтора раунда (видео)

На «Бойцовском острове» Яс в Абу-Даби (ОАЭ) случилась большая сенсация.

Американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 и стал первым претендентом на чемпионский бой в легком весе.

«Пусть они меня удивят и, возможно, я вернусь». Именно такие слова чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов произнес при личной встрече с президентом американского промоушена Даной Уайтом неделю назад. Речь шла о парах Майкл Чендлер — Дэн Хукер и Дастин Порье — Конор Макгрегор. В итоге, двое из этих бойцов удивили фанатов ММА, но Хабиб Нурмагомедов, скорее всего не впечатлился. Не стоит ждать возвращения Орла в октагон. В UFC будет новый чемпион.

Трехкратный обладатель чемпионского пояса Bellator американец Майкл Чендлер дебютировал в UFC боем против новозеландца Дэна Хукера и у букмекеров считался андердогом. Майклу понадобилось всего полраунда, чтобы громко заявить о себе. Он вырубил Хукера первым же попаданием в голову, а затем добил его на полу.

Красивая и важная победа для Чендлера. После этого он заявил, что время Порье в легком весе закончено и вызвал на бой Макгрегора и Нурмагомедова. Очевидно, что Хабибу он неинтересен, а схватка с Конором уже не имеет смысла.

Сейчас в легком дивизионе кипят нешуточные страсти. Уход россиянина на пенсию всколыхнул остальных претендентов. И смотреть за их борьбой за вершину безумно интересно. Все кидают друг другу вызовы и показывают в клетке лучшие поединки.

Когда Нурмагомедова спросили, кто же будет следующим чемпионом, он ответил, что Порье. И на данный момент американец выглядит сильнейшим легковесом в UFC. И это он доказал в реванше против Макгрегора.

Шесть лет назад ирландец вырубил американца за две минуты. В этот раз он обещал сделать это за 60 секунд. Конечно, одолеть окрепшего Порье за минуту — это было бы что-то с чем-то. Поверить в это было трудно, но Макгрегор все равно виделся явным фаворитом противостояния.

В первом раунде он доказывал, что является одним из лучших боксеров в промоушене. Бокс, конечно, - это очень хорошо. Но как можно было забыть про физическую выносливость? А хитрец Порье все просчитал. Во втором раунде, когда бензин у ирландца закончился, он выждал момент и нанес разящий удар. Точнее, град ударов. Голова Конора не выдержала и начала болтаться, как ветка дерева при сильном урагане. В итоге, уставшее тело Макгрегора окончательно рухнуло на настил октагона, где было безжалостно добито американцем.

Макгрегор впервые в карьере проиграл нокаутом. «Долгое время я не был активен. Больше года. Большой проблемой стали лоукики Дастина. Вы еще увидите меня в этом году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе», — сказал он после боя.

Дана Уайт очень сильно хотел организовать реванш Макгрегора с Нурмагомедовым. И готов был платить огромные деньги бойцам. Шанс, что поединок состоится был маленьким, но все же был. Для этого ирландец должен был победить на турнире UFC 257. Но план провалился. Теперь разговоры о возвращении Хабиба должны прекратиться. По крайней мере, в этом году.

UFC 257

Предварительные бои

  • 1. Амир Альбази (Швеция, 14-1) победил Жалгаса Жумагулова (Казахстан, 13-5) единогласным решением судей
  • 2. Мовсар Евлоев (Россия, 14-0) победил Ника Ленца (США, 30-1-2) раздельным решением судей
  • 3. Марчин Прачнио (Польша, 14-5) победил Халила Роунтри (США, 8-5) единогласным решением судей
  • 4. Джулиана Пенья (США, 10-4) победила Сару МакМанн (США, 12-6) сабмишеном в третьем раунде
  • 5. Брэд Таварес (США, 18-6) победил Антонио Карлоса Джуниора (Бразилия, 10-5) единогласным решением судей
  • 6. Арман Царукян (Россия, 16-2) победил Мэтта Фреволу (США, 8-2-1) единогласным решением судей

Основные бои

  • 7. Марина Родригес (Бразилия, 13-1-1) победила Аманду Рибас (Бразилия, 10-2) техническим нокаутом во втором раунде
  • 8. Махмуд Мурадов (Узбекистан, 25-6) победил Эндрю Санчеса (США, 12-6) техническим нокаутов в третьем раунде
  • 9. Джоанн Калдервуд (Шотландия, 15-5) победила Джессику Ай (США, 15-9) единогласным решением судей
  • 10. Майкл Чендлер (США, 22-5) победил Дэна Хукера (Новая Зеландия, 20-10) техническим нокаутом в первом раунде

Главный бой

  • 11. Дастин Порье (США, 27-6) победил Конора Макгрегора (Ирландия, 22-5) нокаутом во втором раунде

источник: «Советский спорт»
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