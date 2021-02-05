Ванзант дебютирует в кулачных боях. Она не боится испортить свое красивое личико

26-летняя американка Пейдж Ванзант стала известна публике, благодаря своим выступлениям в поединка по правилам ММА. За свою карьеру она провела 13 поединков, в которых одержала восемь побед при пяти поражениях. С 2014 по 2020 годы выступала в сильнейшем промоушене мира — UFC, но после поражения от Аманды Рибас на турнире UFC 251 сабмишеном в первом раунде была уволена.

Помимо этого, Ванзант принимала участие в шоу «Танцы со звездами», где заняла второе место. Танцевала она, конечно, выше всяких похвал.

Пейдж любит охоту и стрельбу из ружья. И именно из-за этого она получила прозвище «12-й калибр». В 2018 году сделала операцию по увеличению груди и вышла замуж за бойца ММА Остина Вандерфорда. Ванзант имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

На данный момент Пейдж приостановила свою карьеру в смешанных единоборствах и подписала контракт с промоушеном Bare Knuckle FC — самой известной лигой кулачных боев в мире.

Ее дебют состоится 6 февраля в поединке против Британ Харт.

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