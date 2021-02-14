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Усман был на грани поражения, а потом снес со своего пути Бернса. Главные моменты турнира UFC 258
14 февраля 09:39
автор: Сергей Ващенко

Усман был на грани поражения, а потом снес со своего пути Бернса. Главные моменты турнира UFC 258

14 февраля на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе нигериец Камару Усман защитил пояс чемпиона в полусреднем весе в бою против претендента из Бразилии Гилберта Бернса.

Главный поединок стал единственным в рамках шоу, где зрители увидели нокаут. В первом раунде в самом начале Бернс послал чемпиона в нокдаун, но не смог быстро этим воспользоваться и добить его. Оставшееся время первой пятиминутки Усман приходил в себя. Во втором раунде все изменилось: теперь Камару диктовал свои условия, а претендент выживал. Усман несколько раз отправлял соперника в нокдаун одиночными ударами, в том числе джебами. В итоге, в середине второго раунда судья остановил поединок за явным преимуществом обладателя титула.

«Тяжелый бой. Очень тяжелый. Не стоит недооценивать выступление Бернса. Когда-то мы начинали вместе, но сейчас я на другом уровне. Я зверь. После выхода в октагон я забываю про дружбу. Я не просто так стал чемпионом. Хочу, чтоб меня уважали», – цитирует Усмана MMA Fighting.

Результаты турнира UFC 258

1. Габриэль Грин (США, 10-3) победил Филипа Роуэ (США, 7-3) единогласным решением судей

2. Крис Гутьеррез (США, 16-4-2) победил Андре Ивилла (США, 17-7) единогласным решением судей

3. Поляна Виана (Бразилия, 12-4) победила Мэллори Мартин (США, 7-4) сабмишеном в первом раунде

4. Белал Мухаммад (США, 18-3) победил Диего Лиму (Бразилия, 15-8) единогласным решением судей

5. Энтони Эрнандес (США, 8-2) победи Рудолфо Виейра (Бразилия, 7-1) сабмишеном во втором раунде

6. Джулиан Маркес (США, 8-2) победи Маки Питоло (США, 13-8) сабмишеном в третьем раунде

7. Рикки Саймон (США, 18-3) победил Брайана Келлехера (США, 22-12) единогласным решением судей

8. Келвин Гастелум (США, 16-6) победил Яна Хейниша (США, 14-4) единогласным решением судей

9. Мэйси Барбер (США, 9-1) победила Алексу Грассо (Мексика, 12-4) единогласным решением судей

10. Камару Усман (Нигерия, 18-1) победил Гилберта Бернса (Бразилия, 19-4) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок за звание чемпиона UFC в полусреднем весе

источник: «Советский спорт»
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