Усман был на грани поражения, а потом снес со своего пути Бернса. Главные моменты турнира UFC 258

Главный поединок стал единственным в рамках шоу, где зрители увидели нокаут. В первом раунде в самом начале Бернс послал чемпиона в нокдаун, но не смог быстро этим воспользоваться и добить его. Оставшееся время первой пятиминутки Усман приходил в себя. Во втором раунде все изменилось: теперь Камару диктовал свои условия, а претендент выживал. Усман несколько раз отправлял соперника в нокдаун одиночными ударами, в том числе джебами. В итоге, в середине второго раунда судья остановил поединок за явным преимуществом обладателя титула.

«Тяжелый бой. Очень тяжелый. Не стоит недооценивать выступление Бернса. Когда-то мы начинали вместе, но сейчас я на другом уровне. Я зверь. После выхода в октагон я забываю про дружбу. Я не просто так стал чемпионом. Хочу, чтоб меня уважали», – цитирует Усмана MMA Fighting.

Результаты турнира UFC 258

1. Габриэль Грин (США, 10-3) победил Филипа Роуэ (США, 7-3) единогласным решением судей

2. Крис Гутьеррез (США, 16-4-2) победил Андре Ивилла (США, 17-7) единогласным решением судей