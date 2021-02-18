Андрей Корешков: Bellator с неохотой разрешил подраться в России

Боец не исключил возможность продолжительного сотрудничества с лигой, несмотря на действующий контракт с Bellator.

– Вы сегодня играли в футбол со сборной Бразилии. Ваш соперник был среди футболистов соперника?

– Конечно. Он был в составе сборной Бразилии.

– Посмотрели ли вы его поединки?

– Да. Я нашел несколько боев и посмотрел.

– На видео или во время футбола нашли у соперника проблемы с техникой?

– Нет. Мы особо не встречались на поле. Я играл в защите и он тоже. Мы толком и не выходили за свою половину поля.