Андрей Корешков: Bellator с неохотой разрешил подраться в России

Боец не исключил возможность продолжительного сотрудничества с лигой, несмотря на действующий контракт с Bellator.
– Вы сегодня играли в футбол со сборной Бразилии. Ваш соперник был среди футболистов соперника?
– Конечно. Он был в составе сборной Бразилии.
– Посмотрели ли вы его поединки?
– Да. Я нашел несколько боев и посмотрел.
– На видео или во время футбола нашли у соперника проблемы с техникой?
– Нет. Мы особо не встречались на поле. Я играл в защите и он тоже. Мы толком и не выходили за свою половину поля.
– Ваше соглашение с AMC Fight Nights рассчитано на один бой?
– Да.
– Bellator поставил какие-нибудь условия?
– Никаких. Они дали разрешение выступить здесь. С неохотой, но дали.
– Для вас важно провести бой сейчас, чтобы пауза в карьере не затянулась?
– Конечно. Я хотел провести бой как можно быстрее. У меня простой уже насчитывает 14-15 месяцев, поэтому сейчас мне было важно вернуться в клетку.
– Когда планируется возвращение в Bellator?
– Ничего не понятно. Пока нет визы, никакой определенности не наступит. Как только получу визу, ситуация прояснится.
– Готовы продолжить сотрудничество Fight Nights, если определенности не будет?
– Если будут интересные предложения, почему нет? Я буду рад выступать в России. Тем более в Fight Nights, в котором выступали и выступают мои друзья по команде. Поэтому я только рад выступить у них.
– А чем обусловлена проблема с визой?
– Сейчас действуют ограничения из-за коронавируса, которые не дают возможности ее получить.