Зулузиньо: Федор был лучшим и остается им сейчас

– У Вас приближается бой в России, на Красной Поляне. В какой форме Вы сейчас находитесь? – Я очень много тренировался, поэтому я в хорошей форме. Надеюсь вернуться в Бразилию с хорошими результатами.

– Вы сегодня играли на воротах. Как часто Вы играете на этой позиции в футболе? – На самом деле, я мало играю в футбол, потому что у меня очень мало времени на это. В основном я играю как раз в воротах.

– Здравствуйте, Зулузиньо! Скажите, как Вас встретила Москва в минусовую погоду? – (Смеется) Мы живем на юге, там всегда солнце, поэтому, как только мы вышли на улицу из аэропорта, у нас был термический шок. На улице только минус 15, но по ощущениям как будто все минус 20 или еще холоднее.

– Перед боем у Вас ещё будет здесь турнир по покеру. Как так получилось, что Вы примете в нем участие?

– Меня пригласили, хотя я никогда до этого в покер не играл. Так что для меня это что-то новое. Думаю, мне повезет!

– Сегодня Вы играли в том числе против своего будущего соперника Юсупа Шуаева по рингу. Видели ли Вы раньше его бои?

– Я вообще никогда не смотрю бои, не только своих соперников, потому что мне это неинтересно. Меня, наоборот, захватывает то, что это будет сюрпризом. Именно это интересно в боях.

– А какие сюрпризы Вы готовите сопернику? Как будете строить свою тактику?

– Это сюрприз! (смеется).

«СПАСИБО»

– В Вашей карьере были две встречи с российскими бойцами. Какие воспоминания у Вас от них остались?

– Я помню, как дрался с Федором Емельяненко. Имя второго соперника, к сожалению, не помню (Ибрагим Магомедов, - прим. ред.), но от обоих боев я испытал огромное удовлетворение. Думаю, этот бой тоже будет очень важным.

– Вы дрались с Федором на пике своей карьеры. Какие сложности испытали в том поединке?

– Нет, это было в начале моей карьеры. Я дрался в «Прайде», и потом меня поставили с Федором.

– Кто был самым сильным противником в Вашей карьере?

– Федор.

– А кто сейчас по Вашему мнению самый сильный боец?

– Думаю, так же Федор. Ничего не изменилось.

– Какие слова на русском языке Вы знаете?

– Только «спасибо».

Напомним, что бой Зулузиньо против Юсупа Шуаева состоится 23 февраля в Сочи в рамках турнира Flight Nights. Зулузиньо – известный боец. При росте 201 см его вес составляет 180 кг. В 2005 году бразилец провел поединок с Федором Емельяненко. Тогда российский боец одержал победу за 26 секунд.