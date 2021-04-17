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Единственный. Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator
17 апреля 06:36
автор: Иван Сергеев

Единственный. Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец полутяжелого веса Вадим Немков в главном поединке турнира Bellator 257 защитил пояс чемпиона организации, встретившись с американцем Филом Дэвисом.

Таким образом, он остается единственным представителем России, который является чемпионом в большом промоушене. «Советский спорт» рассказывает о главных деталях первой защиты титула Немковым.

Виктор проиграл дебют

В рамках этого вечера в одном из предварительных поединков в организации дебютировал старший брат Вадима – 34-летний Виктор Немков. Ранее он выступал в другой американской лиге PFL, и участвовал в Гран-при этой организации, которое для него завершилось вылетом на стадии плей-офф. Притом, что старший Немков не проиграл ни одного боя.

На групповой стадии Виктор победил американца Ракима Кливленда и россиянина Рашида Юсупова. Однако в боях на выбывание свел вничью встречи против другого россиянина Бозигита Атаева и выбыл из соревнований, поскольку при ничьей, победитель определялся по первому раунду. 40-летний Атаев в этом отрезке был лучше.

Однако Вадим был уверен, что швед Карл Албректссон – решаемая задача для его брата. «Наш тренировочный лагерь прошел очень хорошо. Думаю, что Виктор должен выиграть. Ничего такого совсем уж неудобного в Альбректссоне нет», – сказал младший Немков в интервью Tele-sport накануне боя.

Встреча со шведским бойцом обернулась для Виктора настоящим кошмаром. У россиянина не получалась ничего. Практически все три раунда прошли под копирку. Албректссон в начале каждого раунда делал выпад в ноги, затем без особого труда проводил бросок и в течение остального времени наносил удары по лицу Немкова, контролируя его сверху. Лишь в концовке второго раунда Виктору удалось выбраться из объятий и завершить бой стойке, но в этом же раунде Карл рассек россиянину переносицу, поэтому судьи логичным образом посчитали, что 27-летний Альбректссон забрал все три раунда.

Также в рамках Гран-при в со-главном поединке вечера встречались американец Кори Андерсон и представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов. Встреча завершился в третьем раунде остановкой рефери вследствие огромного количества ударов, которые нанес Андерсон по лежачему сопернику. Таким образом, Кори вышел в полуфинал, где встретится с соотечественником Райаном Бейдером. Для Ягшимурадова это поражение стало первым с 2015 года.

Вадим провел защиту

Немков оказался самым молодым участником Гран-при. Чемпиону Bellator только 28 лет. Рассвет карьеры только начинается. В 2018 году он уже встречался и побеждал Фила Дэвиса. Поединок оказался очень тяжелым, и победа Немкову досталась раздельным решением судей.

После этого Вадим заматерел, прибавил в опыте и выносливости и других опасных соперников просто сносил. От Немкова пострадали Рафаэль Карвальо и бывший обладатель пояса Райан Бейдер. Она проиграли досрочно во вторых раундах.

Сам Немков был настроен показать более убедительное выступление с Дэвисом, чем два с половиной года назад, чтобы окончательно закрыть вопрос. Однако стоит отметить, что даже без появления Гран-при Фил оказался бы главным претендентом на бой с чемпионом поскольку после того поражения одержал три победы подряд.

В стартовом раунде соперники проигнорировали борьбу, а в стойке Вадим был намного точнее. Россиянин контролировал дистанцию и владел инициативой. Второй раунд начался с мощного попадания Дэвиса. У Немкова образовалась сечка над левым глазом. Но в дальнейшем действующий чемпион работал продуктивнее даже, несмотря на постоянные промахи ударами справа. Джеб стабильно заходил, и когда соперники переключились на борьбу, Вадиму почти удалось закрыть для Дэвиса «гильотину».

В третьем раунде Дэвис поднял темп, и Немков его поддержал. Ударов стало больше. Пару неплохих попаданий удалось записать на свой счет Дэвису. Запомнились его лоукик и кросс. Но в сумме россиянин заметно перебил американца, а завершил отрезок удачным проходом в ноги, закрепив свое преимущество.

Четвертый раунд проходил для россиянина очень спокойно. Казалось, что Фил уже оставил все силы в предыдущем временном отрезке. У него основательно были разбиты губы, и темп сильно упал. Но, возможно, двумя ударами в концовке и контролем у сетки Дэвис смог «украсть» этот раунд у чемпиона.

Пятый раунд остался за действующим чемпионом, хотя ощущалось, что его силы на исходе. Тем не менее, на этот раз Немков не позволил Дэвису нанести значимых ударов. На старте он был явно лучше, а концовке опять получил контроль в партере, где сэкономил силы на заключительные секунды.

В результате судьи отдали победу действующему чемпиону единогласным решением. Однако почему-то все со счетом 48-47, но главное, что защита состоялась. И у России по-прежнему есть чемпион в большой организации.

В полуфинале Немкову предстоит встретиться с победителем пары Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон, который пройдет 7 мая.

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