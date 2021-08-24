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«Женщины на ринге? Ненужные люди!» Хабиб как житель пещерного средневековья
24 августа 19:32
автор: Николай Яременко
автор фото: John Locher / AP

«Женщины на ринге? Ненужные люди!» Хабиб как житель пещерного средневековья

Хабиб Нурмагомедов - что во время своей спортивной карьеры, что по ее окончании – не раз славился своими громкими заявлениями. Пренебрежительно о женщинах он тоже высказывался не раз. Но в этот раз, похоже, переплюнул сам себя.

Выступать в жанре «Женщина – тоже человек» сегодня предосудительно не только в Европе или США, где «новая этика» и толерантность давно являются всеобщим знаменателем. Но даже в нашей стране, где любое проявление мужского шовинизма если и не кажется пока средневековьем, то точно отдает душком вульгарности и отсталости.

Итак, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал самыми ненужными людьми в ММА девушек, выносящих в октагон таблички с номером раунда.

– Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте

Никому не навязываю свое мнение, со своим законом не прихожу. Мы здесь развиваем спорт в первую очередь. Люди хотят шоу, но смешивать все это считаю неправильным. Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим, – говорит Хабиб Нурмагомедов. По крайней мере, в изложении РИА Новости.

В этом пещерном тексте прекрасно ровно всё. Особенно этот пассаж – «Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины». Тут, как говорится, без комментариев.

Тут можно было бы отшутиться по поводу рингкардгерлз. Все-таки это кусок мяса, который должен, по сути своей, достаться будущему победителю боя. Но если без шуток…

Одно не понятно до сих пор: он всерьез так думает или специально эпатирует публику? Ведь такие заявления проскакивают у него регулярно. Но как-то все всерьез поставить его на место и просто назвать всё происходящее пещерным средневековьем почему-то стесняются.

И сейчас реагировали тоже вовсе не спортивные журналисты. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак иронично написала так:

– Это не лидер Талибана (запрещенная в России террористическая организация), посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он одержал победы во всех своих 29 боях.

источник: «Советский спорт»
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