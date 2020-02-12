Девушка дня. Диана Авсарагова — боевая красотка из клуба «Ахмат» по прозвищу «Пантера»

21-летняя россиянка из Северной Осетии является спарринг-партнером бойца UFC из Грузии Лианы Джоджуа. Диана Авсарагова тренируется в клубе «Ахмат».

Совсем недавно она подписала контракт с американским промоушеном Bellator на шесть поединков.

За свою недолгую профессиональную карьеру девушка провела два поединка, в которых одержала победы. Дебют состоялся на турнире Emir Fighting Championship в декабре 2017 года, где Авсарагова сабмишеном в первом раунде одолела Алину Макарову. Второй бой прошел в мае прошлого года в рамках бойцовского шоу TGC. Диана оказалась сильней Ании Лурченковой (единогласное решение судей).

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