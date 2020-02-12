Девушка дня. Диана Авсарагова — боевая красотка из клуба «Ахмат» по прозвищу «Пантера»

21-летняя россиянка из Северной Осетии является спарринг-партнером бойца UFC из Грузии Лианы Джоджуа. Диана Авсарагова тренируется в клубе «Ахмат».
Совсем недавно она подписала контракт с американским промоушеном Bellator на шесть поединков.
За свою недолгую профессиональную карьеру девушка провела два поединка, в которых одержала победы. Дебют состоялся на турнире Emir Fighting Championship в декабре 2017 года, где Авсарагова сабмишеном в первом раунде одолела Алину Макарову. Второй бой прошел в мае прошлого года в рамках бойцовского шоу TGC. Диана оказалась сильней Ании Лурченковой (единогласное решение судей).
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Единственный способ жить в этом мире - это жить без правил.
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На морях конечно хорошо))но дома ещё лучше 😊💞
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Ты никогда не сможешь понять какой ты сильный,пока быть сильным не окажется твоим единственным выбором..✔️
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Рабочая неделя🥊 @ultimatumboxing @aryanaboxing @akhmat_mma
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Главное сила в человеке - это сила духа!☝🏻
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В летний сезон и дома можно пахать🏠💪🏻 #Buka #Akhmat #MMA
Публикация от 🐾 𝑫𝑰𝑨𝑵𝑨 𝑨𝑽𝑺𝑨𝑹𝑨𝑮𝑶𝑽𝘼 🐾 (@pantera_57_)
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Публикация от 🐾 𝑫𝑰𝑨𝑵𝑨 𝑨𝑽𝑺𝑨𝑹𝑨𝑮𝑶𝑽𝘼 🐾 (@pantera_57_)
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Публикация от 🐾 𝑫𝑰𝑨𝑵𝑨 𝑨𝑽𝑺𝑨𝑹𝑨𝑮𝑶𝑽𝘼 🐾 (@pantera_57_)
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