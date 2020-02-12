Девушка дня. Диана Авсарагова — боевая красотка из клуба «Ахмат» по прозвищу «Пантера» - Советский спорт
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12 февраля 2020 10:22ММАВащенко Сергей

Девушка дня. Диана Авсарагова — боевая красотка из клуба «Ахмат» по прозвищу «Пантера»

Спортсменка подписала контракт с американской организацией Bellator.

21-летняя россиянка из Северной Осетии является спарринг-партнером бойца UFC из Грузии Лианы Джоджуа. Диана Авсарагова тренируется в клубе «Ахмат».

Совсем недавно она подписала контракт с американским промоушеном Bellator на шесть поединков.

За свою недолгую профессиональную карьеру девушка провела два поединка, в которых одержала победы. Дебют состоялся на турнире Emir Fighting Championship в декабре 2017 года, где Авсарагова сабмишеном в первом раунде одолела Алину Макарову. Второй бой прошел в мае прошлого года в рамках бойцовского шоу TGC. Диана оказалась сильней Ании Лурченковой (единогласное решение судей).

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Единственный способ жить в этом мире - это жить без правил.

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🦎#mmagirls

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На морях конечно хорошо))но дома ещё лучше 😊💞

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😈

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🇦🇪✨

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Рабочая неделя🥊 @ultimatumboxing @aryanaboxing @akhmat_mma

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Главное сила в человеке - это сила духа!☝🏻

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В летний сезон и дома можно пахать🏠💪🏻 #Buka #Akhmat #MMA

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Hakuna Matata..🌴

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