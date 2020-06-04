Девушка дня. Фелиция Спенсер, которая на турнире UFC 250 дерется с Амандой Нуньес за пояс

Фелиция Спенсер начала свою карьеру в ММА в 2015 году и выступала в женской лиге смешанных единоборства Invicta FC. В 2019 году подписала контракт с UFC. Дебют сложился удачно: Спенсер в рамках шоу UFC Fight Night 152 победила Меган Андерсон сабмишеном в первом раунде.

Затем Фелиция проиграла Кристиан Жустино единогласным решением судей. Последний раз Спенсер дралась в феврале нынешнего года, когда техническим нокаутом в первом раунде выиграла у Зары Фаирн дос Сантос.

Всего на счету канадки в ММА восемь побед при одном поражении.

7 июня рано утром по московскому времени 29-летняя Фелиция Спенсер попробует победить Аманду Нуньес и отобрать у нее пояс чемпионки в полулегком весе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felicia «The FeeNom» Spencer (@feenom479) 26 Июл 2019 в 4:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felicia «The FeeNom» Spencer (@feenom479) 9 Мар 2019 в 4:05 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felicia «The FeeNom» Spencer (@feenom479) 15 Ноя 2018 в 2:31 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felicia «The FeeNom» Spencer (@feenom479) 6 Июл 2019 в 6:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felicia «The FeeNom» Spencer (@feenom479) 22 Мар 2020 в 12:34 PDT