Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, выступающий в российской профессиональной лиге PRIME в полусреднем весе Ярослав Амосов подписал контракт с американским промоушеном Bellator.

В активе спортсмена 19 боев, ни одного поражения.

Менеджер спортсмена Алексей Яценко: "Мы давно вели переговоры с UFC и Bellator, но последний промоушен предложил лучшие условия контракта. Контакт подписан на четыре боя.".