Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что изменил подход к тренировкам и находится в великолепной форме.

Отметим, что 30 декабря спортсмен из РФ проведет поединок против бразильца Эдсона Барбозы в рамках турнира UFC 219.

«В корне изменилась подготовка и сам подход к сгонке веса. Сейчас мой вес – лучший за всю историю моей бойцовской карьеры. Сейчас 35 дней до боя, меньше я никогда не весил», – цитирует Нурмагомедова ТАСС.