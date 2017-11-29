Отметим, что 30 декабря спортсмен из РФ проведет поединок против бразильца Эдсона Барбозы в рамках турнира UFC 219.

«В корне изменилась подготовка и сам подход к сгонке веса. Сейчас мой вес – лучший за всю историю моей бойцовской карьеры. Сейчас 35 дней до боя, меньше я никогда не весил», – цитирует Нурмагомедова ТАСС.

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