Французский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганноу считает, что победа над представителем Голландии Алистаром Оверимом сделает его главным претендентом на пояс чемпиона UFC, которым сейчас владеет американец хорватского происхождения Стипе Миочич.

"Сейчас я на четвертом месте в рейтинге тяжеловесов, Оверим — первый. Когда я его побью, то на каком месте я буду? Вероятно, мы поменяччемся местами. Затем я должен буду сразиться за пояс чемпиона. У меня пять побед кряду, а станет — шесть. Верю, что я лучший. Докажу это", - цитирует Нганноу mmajunkie.com.

Напомним, поединок Оверим — Нганноу состоится 3-го декабря в Детройте в рамках турнира UFC 218. Схватка станет со-главным событием бойцовского шоу, в котором также выступят Макс Холлоуэй, Жозе Альдо, Генри Седжудо, Серхио Петтис, Эдди Альварес, Джастин Гэтжи и другие.

31-летний Фрэнсис Нганноу за свою карьеру в ММА провел 11 поединков, в которых одержал 10 побед (6 — нокаутом, 4 - сабмишеном) и потерпел всего одно поражение — от Зумана Сиссе в 2013 году единогласным решением судей. Последний бой француз провел в январе нынешнего года против белоруса Андрея Орловского и выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Прозвище Нганноу — Хищник.

37-летний Алистар Оверим выступает в ММА с 1999 года. За это время он провел 59 поединков, в которых одержал 43 победы, потерпел 15 поражений. Еще одна схватка носит статус «несостоявшийся». Последний раз представителшь Голландии появлялся в «клетке» в июле 2017 года. Тогда на турнире UFC 213 он победил бразильца Фабрисио Вердума по очкам.