Как сообщает MMAJunkie, сегодня, 30 ноября, чемпион UFC Конор Макгрегор предстал перед судом за превышение скорости.

По информации издания, спортсмен из Ирландии опоздал на несколько часов, а до приезда в здание суда общался с представителями закона через Instagram.

Отмечается, что в одном из постов боец выложил фото с хэштегами «Здание суда» и «Судья, расслабься».

Добавим, что Макгрегор был оштрафован за превышение скорости в марте в окрестностях Дублина.