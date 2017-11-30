Макгрегор опоздал на заседание суда и был оштрафован на 471 тысячу долларов
Как сообщает MMAJunkie, сегодня, 30 ноября, чемпион UFC Конор Макгрегор предстал перед судом за превышение скорости.
По информации издания, спортсмен из Ирландии опоздал на несколько часов, а до приезда в здание суда общался с представителями закона через Instagram.
Отмечается, что в одном из постов боец выложил фото с хэштегами «Здание суда» и «Судья, расслабься».
Добавим, что Макгрегор был оштрафован за превышение скорости в марте в окрестностях Дублина.