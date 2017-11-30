По информации издания, спортсмен из Ирландии опоздал на несколько часов, а до приезда в здание суда общался с представителями закона через Instagram. 

Отмечается, что в одном из постов боец выложил фото с хэштегами «Здание суда» и «Судья, расслабься».

Добавим, что Макгрегор был оштрафован за превышение скорости в марте в окрестностях Дублина.

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