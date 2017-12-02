Бывший чемпион лиги WSOF, ныне выступающий в UFC американец Джастин Гэтжи собирается победить Эдди Альвареса и бросить вызов «временному» чемпиону промоушена Тони Фергюсону.

«Альварес много разговаривает. Думаю, что во время боя он попробует прижать меня к сетке и контролировать меня около нее. Но я отличный борец. Я настроен на то, чтобы прикончить Альвареса. Затем я захочу подраться с Тони Фергюсоном. Конор Макгрегор? Мне совершенно наплевать на то, как этот парень гребет деньги», - сказал Гэтжи.

Напомним, что бой Эдди Альварес — Джастин Гэтжи состоится в рамках турнира UFC 218, который пройдет 3 декабря в Детройте.

Гэтжи за свою карьеру в ММА провел 18 поединков и во всех одержал победы. В UFC он дебютировал в июле нынешнего года и техническим нокаутом во втором раунде победил Майкла Джонсона.

Эдди Альварес был чемпионом UFC в легком весе пока в ноябре 2016 года не встретился с ирландцем Конором Макгрегором. Бой продлился полтора раунда и завершился нокаутом в пользу Конора. Всего за свою карьеру в ММА Альварес провел 34 поединка, в которых одержал 28 побед, потерпел пять поражений. Еще один поединок (против Дастина Порье) носит статус «несостоявшийся».