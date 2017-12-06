16 декабря в Виннипиге (Канада) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on Fox 26, в рамках которого должен был выступить российский боец полусредней весовой категории Султан Алиев (14 побед, 2 поражения).

Однако, без объяснения причины посольство отказывает в визе россиянину. UFC обсуждает эти вопросы и варианты решения с командой менеджеров спортсмена.

Напомним, что 16 декабря боец клуба Eagles MMA должен был выступить против Нордина Талеба.

На данный момент нет конкретной информации причины отказа.

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