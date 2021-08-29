Алджамейн Стерлинг: Бой с Яном был одним из худших в моем исполнении

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что поединок с Петром Яном на турнире UFC 259 был одним из худших в его исполнении.

«Я пригубил шампанского и сказал: «Друзья, так получилось, что это было одно из худших выступлений в моей жизни. Я ценю вашу поддержку, надеюсь, мне дадут реванш, и я выступлю лучше. Спасибо». Я отхлебнул шампанского, мы немного посидели и разошлись. А люди потом это так обсуждали, как будто мы отрывались на всю катушку, празднуя победу», - сказал Алджамейн в подкасте «Won't Back Down».

Ранее Ян сообщил о подписании контракта на реванш со Стерлингом в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби, который состоится 30 октября.

Напомним, что в последнем поединке Петр подрался со Стерлингом на турнире UFC 259, который прошел 7 марта. Бой был завершен досрочно, поскольку Ян ударил соперника в область виска и лишился звания чемпиона в легчайшем весе. Позже россиянин заявил, что американец уклоняется от реванша.

Добавим, в данный момент на его счету 15 побед и два поражения. У Стерлинга – 20 выигранных боев и три проигранных поединка.