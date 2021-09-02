Нурмагомедов считает неправильным, когда учителя получают 11 тысяч рублей в месяц

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что стал обеспечивать семью своей сестры, которая, работая учителем английского языка, получала зарплату в 11 тысяч рублей.

«У нее своих трое детей, заботы. Я ее забрал, считаю, что это неправильно… 11 тыс. рублей, я считаю, это неправильно», - приводит слова Нурмагомедова МК-Спорт.

Напомним, что Хабиб завершил свою карьеру в октябре 2020 года и провел 29 боев в ММА, в которых не потерпел не одного поражения. 18 августа на пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что стал акционером UFC.