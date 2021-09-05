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05 сентября 11:26
автор: Александр Бойченко

Нурмагомедов - об отказе в интервью Дудю: Не мой формат, у него больше хайпа там

Бывший чемпион UFC завершил бойцовскую карьеру.

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не дал интервью Юрию Дудю.

«Почему Дудю отказал? На самом деле отказа не было. Времени просто не хватало, подготовка шла. Кажется, перед Конором предложили. Тогда я не давал интервью, как и сейчас, старался эмоционально не распыляться. Интервью забирает энергию, но в то время я этого не хотел. У него там больше хайпа. Не мой формат.

Ургант? Я не был? Похоже, не звонили. Я не помню. Но, кажется, у него там не совсем интервью. А, все, вспомнил. Шоу! Ну, я не думаю, что это интервью. Это просто «ха-ха», - цитирует слова Хабиба Sport24.

источник: Sport24.ru
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