Сен-Пьер считает, что Макгрегор может вернуться в бои

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер полагает, что ирландец Конор Макгрегор сможет провести удачные бои в ММА.

«Конор еще относительно молод. Каждый боец реагирует на возраст по-своему — для него это его километраж. Думаю, что Макгрегор все еще может вернуться, но есть другие парни, для которых дороги назад нет. Мы знаем, что их лучшие дни наверняка остались в прошлом», — цитирует канадца Sportskeeda .

Добавим, что Сен-Пьер провел последний бой в ноябре 2017 года, победив Майкла Биспинга в бою за титул среднего веса. Канадец объявил о завершении карьеры в марте 2019-го..

Напомним, что в рамках UFC 264 Макгрегор уступил Дастину Порье в первом раунде. Ирландец сломал ногу.