Монсон заявил, что проведет бой с Александром Емельяненко

Бывший боец ММА Джефф Монсон объявил, что собирается вернуться в октагон. Его соперником может стать Александр Емельяненко.

«Да, я буду драться в лиге Hardcore MMA - скорее всего, в декабре этого года. А пока мы смотрим на даты этого месяца.

Что касается соперника, то есть вариант провести дуэль с Александром Емельяненко, но пока решение не принято. По крайней мере, могу точно сказать, что Олег Тактаров не будет моим соперником - мы друзья, и дуэль взглядов проходила в рамках шоу, как развлечение. Я не буду с ним драться», - сказал Монсон Sport24.

Добавим, что Монсон является чемпионом по бразильскому джиу-джитсу, а также двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship.