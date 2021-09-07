Александр Емельяненко: Была бы возможность, я бы подрался с Федором и побил его

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что 14 лет не общался со своим братом Федором. Кроме того, он заявил о готовности подраться с «последним императором».

«Мне очень комфортно и спокойно живется без Федора. Когда с Федором находишься нужно что-то под его дудку делать: плясать, угождать, ходить облизывать, чтобы он доволен всем был.

Если бы была возможность, я бы подрался с ним, и побил бы его. Здесь же мы выходим не на дуэль, стрелять друг друга, или резать ножами. Мы пропагандируем спорт, показываем мастерство, технику», - сказал Александр YouTube-каналу Hustle MMA.

За всю карьеру в ММА Федор Емельяненко провел 46 боев и одержал 39 побед (15 – нокаутом). В активе Александра Емельяненко – 37 боев и 28 побед (20 – нокаутом).