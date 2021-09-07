ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 сентября 22:47
автор: Максим Скороходов

Александр Емельяненко: Была бы возможность, я бы подрался с Федором и побил его

У братьев Емельяненко натянутые отношения.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что 14 лет не общался со своим братом Федором. Кроме того, он заявил о готовности подраться с «последним императором».

«Мне очень комфортно и спокойно живется без Федора. Когда с Федором находишься нужно что-то под его дудку делать: плясать, угождать, ходить облизывать, чтобы он доволен всем был.

Если бы была возможность, я бы подрался с ним, и побил бы его. Здесь же мы выходим не на дуэль, стрелять друг друга, или резать ножами. Мы пропагандируем спорт, показываем мастерство, технику», - сказал Александр YouTube-каналу Hustle MMA.

За всю карьеру в ММА Федор Емельяненко провел 46 боев и одержал 39 побед (15 – нокаутом). В активе Александра Емельяненко – 37 боев и 28 побед (20 – нокаутом).

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Металлург" дома крупно проиграл "Салавату Юлаеву""Йокерит" одолел "Трактор"Бой между Ионом Куцелабой и Давидом Кларком пройдет в ночь на 16 сентябряВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Результат забудется, память останется. Как Ярославль уступил Минску, впервые сыграв в день гибели команды
7 сентября 2021 года «Локомотив» провел исторический матч.
Вовремя вспомнили, что это не футбол… Как Россия с приключениями обыграла испанцев на волейбольном Евро
В своем предпоследнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Тампере российская сборная не без проблем обыграла скромную команду Испании в четырех сетах.
«Клюка быстро адаптируется, вся команда еще добавит». Вице-чемпион Олимпиады — о сборной России на Евро
Серебряный призер Олимпиады-2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступлений сборной России на чемпионате Европы, в котором сам он участия не принимает.
Футбол, теннис и, конечно, бокс! Спорт в жизни Бельмондо, который предпочел рингу карьеру артиста
Второй день мир скорбит в связи с уходом на 89-м году жизни выдающегося актера Жан-Поля Бельмондо. Талантливый человек талантлив во всем - и, если бы не театр и кино, легендарный француз наверняка стал бы знаменитым спортсменом.
Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ
Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.
«Локо» впервые за 10 лет сыграет 7 сентября. И впервые с того трагического дня собрал чемпионскую команду
В день исторического матча «Локомотив» - «Динамо» Минск 7 сентября 2021 года имеет смысл поговорить не только о прошлом, но и о будущем ярославской хоккейной команды.
Россия — Мальта: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 07.09.2021
7 сентября 2021 года в Москве состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Мальты.
Третьяк не справился с ЦСКА, 16-летний Мичков впервые забил в КХЛ — и сразу две шайбы
Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ подарили невероятные сюжеты для болельщиков.
Как использовать промокод «Лига Ставок» для получения бонусов букмекера
Рассказываем о том, как зарегистрироваться на сайте букмекера Лига Ставок» и получить бонусы, используя промокод «Лига Ставок 2021».
Просто цирк какой-то. Что теперь будет с матчем Бразилия — Аргентина?
Судьба прерванной на шестой минуте отборочной встречи ЧМ-2022 между командами Неймара и Лионеля Месси по-прежнему покрыта мраком.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика