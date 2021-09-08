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08 сентября 16:47
автор: Александр Бойченко

Шлеменко подвердил, что он подерется с Гусейновым на Eangle FC

Бой запланирован на 17 октября и состоится в Сочи.

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что следующий бой он проведет против Артура Гусейнова в промоушене Eagle FC, принадлежащем бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Сейчас вышла новость от Хабиба Нурмагомедова о том, что он объявил мой бой против Артура Гусейнова 17 октября в городе Сочи. Я хочу подтвердить. Да, действительно, находясь на форуме в Казани и представляя здесь наш регион, Омскую область, мы позвонили Хабибу. Обсудили все, все узнали. Я дал добро.

Вроде все стороны договорились, поэтому буду готовиться и тренироваться. Спасибо всем за поддержку», - сказал Шлеменко в Instagram.

За всю карьеру Шлеменко провел 74 боя в смешанных единоборствах, где одержал 60 побед, в том числе 33 победы нокаутом. На счету россиянина 13 поражений.

источник: Instagram
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