«Джигурда - дедушка». Александр Емельяненко отверг идею проведения поединка с шоуменом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на предложение провести поединок с Никитой Джигурдой.

«Какой там Джигурда? Джигурда — дедушка. Я уже говорил, что у него уже песок из задницы сыплется. С кем-то вроде собрался выходить на ринг боксировать, но я знаю точно, что против меня на ринг он не выйдет. Ему страшно, ему жить хочется», - приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что и Емельяненко и Джигурда проведут бои на эвенте, организованном промоушеном «Наше Дело» 18 сентября. Противником актера будет адвокат Сергей Жорин, а профессиональный боец будет драться с болгером Артемом Тарасовым