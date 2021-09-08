Михаил Мамиашвили: Нурмагомедов смог бы усилить сборную России по футболу

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил возможные перспективы экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в футболе.

«На уровне тех игроков, которые у нас сегодня есть, с его трудолюбием это будет реальное усиление для нашей сборной. Мало того — его присутствие многих будет дисциплинировать в плане отношения к учебно-тренировочному процессу и самоотдачи на поле. Здесь присутствие Нурмагомедова будет нелишним. Конечно, в каждой шутке есть доля шутки», — цитирует RT главу федерации со ссылкой на «РБ Спорт».

Напомним, что Хабиб завершил свою карьеру в октябре 2020 года и провел 29 боев в ММА, в которых не потерпел не одного поражения.