Чарльз Оливейра: Дос Аньос станет настоящим испытанием для Махачева

Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра сделал прогноз на поединок своего соотечественника Рафаэля дос Аньоса с российским бойцом Исламом Махачевым.

«При всем уважении к Махачеву, но до этого он дрался с оппонентами, которые относились к нему с чрезмерным уважением. Дос Аньос хорош на руках, его джиу-джитсу находится на очень высоком уровне. Он станет настоящим испытанием для Ислама. Это будет очень тяжелый бой для обоих. Я думаю, что дос Аньос победит Махачева», - приводит слова Оливейры RT, ссылаясь на AG Fight.

Добавим, что бой дос Аньоса и Махачева состоится в Абу-Даби. На счету бразильца 30 побед (пять нокаутом) в 43 боях в смешанных единоборствах, а россиянин выиграл 20 (три нокаутом) из 21 поединка в ММА.