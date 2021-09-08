Монсон - о бое с Тактаровым: Это будет настоящий олдскульный поединок

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о своем будущем сопернике Олеге Тактарове.

«Я помню, как он был одним из моих кумиров, помню, как я следил за его триумфом на UFC6 — он тогда выиграл турнир, стал чемпионом. Поэтому это большая честь для меня — драться с ним по правилам ММА. Это будет настоящий олдскульный поединок. У нас с ним одинаковый стиль, мы оба любим борьбу, находимся в примерно одинаковом возрасте. Так что это должно быть очень интересно», - приводит слова Монсона Sport24.ru.

В активе бывшего американца, ставшего россиянином 60 побед (три нокаутом) в 87 боях в смешанных единоборствах. Первый чемпион UFC от России Тактаров одержал 17 побед (два нокаутом) в 24 поединках.

Монсон последний раз выходил в октагон в октябре 2016 года, Тактаров - в апреле 2008 года.