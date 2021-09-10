Олег Тактаров: Я бы с удовольствием подготовился к бою с Нганну

Легенда российского ММА Олег Тактаров поразмышлял о том, как бы прошел его гипотетический бой с чемпионом UFC в супертяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Если бы мне из UFC позвонили, и сказали бы — Олег Николаевич, вот вам бой, по старым правилам, без времени, без остановок, вот вам деньги на подготовку, деньги за бой, и вот вам наш боец Нганну — я бы с удовольствием подготовился.

Мне где-то шесть месяцев нужно было бы, чтобы минут через 15-18 ему что-нибудь отломать. Потом я бы, наверное, восстанавливался полгода, но думаю, что смог бы подготовиться», — сказал Тактаров во время общения с подписчиками в прямом эфире в инстаграме.

Ранее стало известно, что промоушен ММА организует бой между Тактаровым и Джеффом Монсоном.