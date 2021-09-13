Макгрегор напал на американского рэпера Gun Kelly в Бруклине

Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор напал на американского рэпера Machine Gun Kelly на красной дорожке бруклинского шоу.

Как сообщает в своем твиттере журналист Марк Раймонди, Макгрегор бросил в музыканта стакан с напитком. После этого охранники разняли их. Причины ссоры не разглашаются.

Позже представитель Конора сделал заявление по поводу инцидента:

«Макгрегор ни у кого не просил фото, он не виноват в этом инциденте. Конор не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что он присутствовал на его бое в июле».

Напомним, что в последнем поединке Макгрегор уступил техническим нокаутом американцу Дастину Порье: ирландец сломал ногу и бой был остановлен врачом.