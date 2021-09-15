Россиянин Дураев подписал контракт с UFC

Пресс-служба UFC сообщила о том, что российский боец смешанных единоборств Альберт Дураев заключил контракт с промоушеном.

Данное событие состоялось после того, как 32-летний спортсмен одержал победу над представителем Бразилии Кайо Биттенкуром на турнире Dana White's Contender Series, применив болевой прием в первом раунде.

Помимо Дураева, новыми бойцами UFC стали Джеилтон Алмейда (Бразилия), Жасмин Ясудавичус (Канада), Лукаш Бржески (Польша) и Джек Делла Маддалена (Австралия).

Напомним, в своей карьере россиянин принял участие в 17 поединках, одержав 14 побед и потерпев три поражения.