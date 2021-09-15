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15 сентября 14:30
автор: Владислав Корегин

Багаутинов считает Емельяненко фаворитом поединка с Тарасовым

Бой состоится в ближайшую субботу.

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов поделился мнением по поводу ближайшего поединка между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым.

Напомним, что бой состоится 18 сентября в Москве.

– Я уже сказал, что шансы выше у Александра. Это боец, который на протяжении 20-30 лет тренируется. Это не спортсмен со двора, а боец высокого класса. Я знаю его очень давно. Но у Артема тоже есть шансы. Нельзя забывать про лаки-панч. Желаю удачи обоим, и, главное, чтобы без травм, – цитирует Багаутинова Tele-sport.ru.

Добавим, что в своей карьере 40-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений, один поединок бойца завершился вничью. На счету 31-летнего Тарасова шесть побед и два поражения.

источник: Tele-sport.ru
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