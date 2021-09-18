Бой между Немковым и Джонсоном в рамках Гран-при Bellator не состоится

Американский боец смешанных единоборств Энтони Джонсон сообщил о том, что он не сможет принять участие в поединке с россиянином Вадимом Немковым.

Напомним, что бой между спортсменами должен был состояться 16 октября в рамках полуфинала Гран-при Bellator среди полутяжеловесов. В данный момент неизвестно, кто станет новым соперником Немкова.

– Мне бы хотелось поделиться с вами тем, насколько сейчас я болен. Я нуждаюсь в ваших молитвах, увидимся в следующем году. Мне еще никогда в жизни не было так страшно, но я оставался сильным при поддержке моих друзей и семьи, – написал Джонсон на своей странице в Instagram.

Добавим, что в своей карьере 37-летний Джонсон принял участие в 29 боях, одержав 23 победы и потерпев шесть поражений. На счету 29-летнего Немкова 13 побед и два поражения.