Хабиб Нурмагомедов показал тренеру Хавьеру Мендесу ночной Дагестан (фото)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что посетил Дагестан вместе с тренером Хавьером Мендесом.
«Ночная прогулка с тренером Хавьером Мендесом. Чувствую, ему понравился Дагестан», - подписал фото Хабиб в своем инстаграм.
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Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.