Немков заявил, что не собирается переходить в UFC

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков заявил, что не собирается переходить из Bellator в UFC.

«Нам некогда это обсуждать. У меня Гран-при полутяжеловесов. В принципе, даже смысла нет разговаривать о переходе в UFC», - приводит слова Вадима RT, ссылаясь на инстаграм Игоря Лазорина.

Следующий поединок Немкова с Джулиусом Энгликасом на турнире Bellator 268 пройдет 16 октября в Финиксе в рамках полуфинала Гран-при организации. Россиянин является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

За карьеру в смешанных единоборствах на счету Вадима 13 побед (девять нокаутом) и два поражения. Энгликас имеет в своем активе девять побед (два нокаутом) и одно поражение.