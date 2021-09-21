HardCore Fighting Championship запускает онлайн-кинотеатр Hardcore Media

Hardcore Media будет включать в себя премьеры, выходы боев раньше публикации на официальном Youtube-канале, интервью, новости подкасты и эксклюзивный контент, доступный только на цифровой площадке. Оформить подписку можно будет за 249 рублей в месяц.

Анатолий Сульянов - основатель HadrCore Fighting Championship: «Выход на цифровые площадки для нас еще одна возможность предоставить качественный и эксклюзивный контент для нашей аудитории, канал, где они смогут получать больше информации, а также эксклюзивных материалов и больше погружаться в мир HardCore».

HardCore Fighting Championship - лига кулачных боев, основанная российским бизнесменом Анатолием Сульяновым летом 2020 года и на сегодняшний день является одной из самых быстро растущих не только в нашей стране, но и за рубежом. Мероприятия проходят на закрытых аренах, а турниры выходят на официальном Youtube-канале. В феврале 2021 года было анонсировано введение новой лиги – Hardcore MMA, где бойцы борются за главный приз – 20 млн. долларов.