Валентина Шевченко: Знаю, что Мерфи будет сильна, но я уничтожу ее

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась своими ожиданиями от боя с Лорен Мерфи.

«Я приду, возьму пояс и поеду домой. Вот что я собираюсь сделать. Я понимаю, что на этом уровне нет слабых соперников.

Я упорно тренируюсь, чтобы остановить Мерфи и сделать то, что должна. Я знаю, что Лорен будет сильной, но я ее уничтожу», - сказала Шевченко.

Поединок Шевченко и Мерфи станет со-главным событием турнира UFC 266, который состоится 25 сентября в Лас-Вегасе.

На счету киргизской спортсменки 24 боя в смешанных единоборствах, в которых была одержана 21 победа при 7 победах нокаутом.