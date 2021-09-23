Александр Емельяненко: Я сам не понимаю, будет ли бой с Джиганом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, состоится ли боксерский поединок между ним и известным рэпером Джиганом.

Ранее сообщалось, что бой может состояться в ноябре 2021 года в Москве на «ВТБ-Арене».

– Я сам не понимаю, будет ли бой с Джиганом. Дело в том, что он блатанул, крикнул, что готов со мной драться. Я с таким животом никого на ринг не вызываю. Я Джигану сказал, чтобы он готовился. Джиган не в форме. Можно забыть про его выступление, оно было давным-давно. Есть договоренности, но конкретики никакой нет, – цитирует Емельяненко «Метарейтинг», ссылаясь на слова спортсмена, сказанные в эфире подкаста «Сережа и микрофон».

Напомним, что 19 сентября этого года Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над блогером Артемом Тарасовым в поединке по правилам кулачных боев, но в перчатках ММА.

Ранее сообщалось о желании Федерации бокса России провести поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.