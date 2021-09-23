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23 сентября 11:30
автор: Владислав Корегин

Главный поединок UFC Fight Night 195 между Тейт и Виейрой был перенесен

Американская спортсменка сдала положительный тест на коронавирус.

Бой между бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Мишей Тейт из США и бразильянкой Кетлен Виейрой в рамках турнира UFC Fight Night 195, который состоится 17 октября, был перенесен.

По информации портала «Метарейтинг», у 35-летней американки был выявлен COVID-19. В данный момент пока неизвестно, когда именно спортсменки проведут свой очный поединок.

Напомним, в своей карьере Тейт приняла участие в 27 боях, одержав 20 побед и потерпев семь поражений. На счету 30-летней Виейры 11 побед и два поражения.

источник: «Метарейтинг»
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