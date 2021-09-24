Президент UFC назвал дату боя между Оливейрой и Порье

Президент UFC Дана Уайт объявил дату боя между чемпионом в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой и бывшим обладателем временного пояса американцем Дастином Порье.
По словам журналиста Аарона Бронстетера, поединок между Оливейрой и Порье состоится 11 декабря на турнире UFC 269.
Напомним, в своем последнем бою американец победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой.
Оливейра стал чемпионом UFC, победив американца Майкла Чендлера.
источник: UFC.com