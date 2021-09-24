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24 сентября 15:44
автор: Александр Бойченко

Президент UFC назвал дату боя между Оливейрой и Порье

Поединок состоится в рамках UFC 269.

Президент UFC Дана Уайт объявил дату боя между чемпионом в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой и бывшим обладателем временного пояса американцем Дастином Порье.

По словам журналиста Аарона Бронстетера, поединок между Оливейрой и Порье состоится 11 декабря на турнире UFC 269.

Напомним, в своем последнем бою американец победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой.

Оливейра стал чемпионом UFC, победив американца Майкла Чендлера.

источник: UFC.com
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