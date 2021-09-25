Стерлинг снялся с боя за титул чемпиона UFC против Яна

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг не сможет провести реванш против россиянина Петра Яна.
Их поединок должен был состояться 30 октября в Абу-Даби на UFC 267.
«Стерлинг выбыл. У него травма шеи, ранее он ее оперировал», - приводит ТАСС слова источника.
Напомним, что первый поединок Стерлинга и Яна состоялся в марте этого года. Россиянин в четвертом раунде нанес американцу запрещенный удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован и лишился титула.
Добавим, что в послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.