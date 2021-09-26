Волкановски успешно защитил титул UFC в полулегком весе, победив Ортегу единогласным решением судей

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски одержал победу над американцем Брайаном Ортегой в рамках главного поединка турнира UFC 266, который прошел в Лас-Вегасе.
Отметим, что бой продлился все пять раундов – судьи единогласно отдали победу 32-летнему австралийцу.
Таким образом, Волкановски во второй кряду смог успешно защитить титул промоушена в полулегкой весовой категории. В общей сложности на счету спортсмена 22 победы и одно поражение.
Что касается Ортеги, то сегодняшнее поражение стало для 30-летнего представителя США вторым в карьере при 15 победах.
источник: «Советский спорт»