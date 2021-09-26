Петр Ян прокомментировал отмену боя со Стерлингом за титул чемпиона UFC

Российский боец UFC Петр Ян прокомментировал отмену матча-реванша с американцем Алджамейном Стерлингом. Их поединок должен был состояться 30 октября в Абу-Даби на UFC 267. Стерлинг выбыл из-за травма шеи, ранее он ее оперировал.

«Я же вам говорил», - написал Ян в своем твиттере.

Напомним, что первый поединок Стерлинга и Яна состоялся в марте этого года. Россиянин в четвертом раунде нанес американцу запрещенный удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован и лишился титула.

Добавим, что в послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.