Волкановски, Ортега, Двалишвили и Даукас получат бонусы за свои выступления на турнире UFC 266

Пресс-служба UFC сообщила о том, кто из бойцов стал обладателем денежных бонусов по итогам турнира в Лас-Вегасе, который прошел в ночь на 26 сентября.

По информации источника, дополнительные 50 тысяч долларов получат грузин Мераб Двалишвили, одержавший победу над представителем Бразилии Марлоном Мораесом, а также Крис Даукас из США, выигравший россиянина Шамиля Абдурахимова техническим нокаутом.

Также стало известно, что лучшим боем турнира стал поединок между Александром Волкановски (Австралия) и Брайаном Ортегой (США). 32-летний Волкановски смог во второй раз кряду защитить титул UFC в полулегком весе, победив своего соперника единогласным решением судей.